Сегодня день рождения почетного харьковчанина Михаила Добкина

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 января поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, народного депутата Украины Михаила Добкина.
«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена неиссякаемой энергией, уважением коллег, поддержкой родных и близких!» - говорится в поздравлении городского головы.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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