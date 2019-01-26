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26.01.2019  10:53   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Михаила Добкина

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 26 января поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, народного депутата Украины Михаила Добкина.


// city.kharkov.ua

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена неиссякаемой энергией, уважением коллег, поддержкой родных и близких!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, добкин, харьков
 
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