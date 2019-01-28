Объявлен новый набор в школу грантрайтинга

Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета проводит набор слушателей в школу социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School».
Проект создан с целью комплексной подготовки специалистов, способных инициировать и реализовать в Харькове собственные проекты в различных сферах деятельности.
Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект уже два года подряд успешно реализуется в городе.
«В прошлом году подготовку в школе прошли 100 слушателей, в позапрошлом – 200. Выпускники не только получили качественные знания по оформлению проектных заявок, но и нашли единомышленников, друзей, создали совместные проекты. Многие из них смогли найти финансирование на их реализацию, в том числе за счет средств городского бюджета в рамках конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов», - рассказала Виктория Грецкая-Миргородская.
По ее словам, программа «Open Grants School» построена на интерактивных методах обучения и включает семинары-тренинги, персональные задания, работу над кейсами, встречи-консультации с экспертами и пр. Преподаватели школы - практики, которые преуспели в гранрайтинге и готовы научить этому других.
Занятия будут проводиться по выходным дням. Начало занятий запланировано на 16 февраля. Отбор слушателей осуществляется на конкурсной основе, обучение - бесплатное.
Стать слушателем «Open Grants School» может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку, перейдя по ссылке.
Больше информации о проекте - на сайте Управления инновационного развития и имиджевых проектов и странице школы в социальной сети «Facebook».
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