28.01.2019 12:49

В Харькове состоится молодежный фестиваль социального предпринимательства

Первый фестиваль молодежных проектов в сфере социального предпринимательства «Demo Day» пройдет 31 января в Харькове.



//city.kharkov.ua

В фестивале примут участие 20 команд, получивших гранты от ЮНИСЕФ и Европейского Союза в рамках инновационной программы «UPSHIFT». Они представят проекты и наработки, направленные на улучшение жизни в городе. Среди реализованных проектов - учебная программа в сфере сексуального образования для молодежи, театральные представления против насилия, экологические инициативы, инклюзивные программы для людей с инвалидностью и др.

Кроме презентации проектов, команды проведут разнообразные мастер-классы для желающих, в том числе по театральной технике, жестовому языку и прочие. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно на странице в «Facebook».

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь

Начало фестиваля – в 15:00.

Место проведения: ул. Тобольская, 46 (ЕКЦ «Бейт Дан»).

Представители СМИ могут аккредитоваться по телефону (097)-92-91-668, аккредитация - до 10:00 31 января.

Справка. Программа «UPSHIFT Украины» реализуется ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы поддержки молодежи на востоке Украины от ЮНИСЕФ и ЕС. Проект осуществляется в сотрудничестве с Харьковским городским советом. Направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также на предоставление возможностей для реализации их инициатив по социальному предпринимательству. За время работы программы уже состоялось пять конкурсных отборов, по результатам которых 25 команд получили гранты в размере 60 тыс. грн на реализацию своих проектов.