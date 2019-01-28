В День всех влюбленных харьковский Дворец бракосочетаний будет регистрировать браки даже ночью

В Валентинов день, по решению Минюста, все влюбленные Харькова смогут зарегистрировать брак вечером и даже ночью.
В день влюбленных, 14 февраля, в Украине пройдет акция «Любовь вне времени»: молодожены смогут подать заявления о государственной регистрации брака и в ночное время.
Так, в этот день с 8 утра и до полуночи будет проводиться прием документов и регистрации браков.
Перечень ЗАГСов, которые будут предоставлять такую услугу, опубликован на сайте министерства.
Для подстраховки харьковскому Дворцу бракосочетаний влюбленных региона будут регистрировать в Люботине и Богодухове.
Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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