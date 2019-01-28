28.01.2019 14:45

В День всех влюбленных харьковский Дворец бракосочетаний будет регистрировать браки даже ночью

В Валентинов день, по решению Минюста, все влюбленные Харькова смогут зарегистрировать брак вечером и даже ночью.



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В день влюбленных, 14 февраля, в Украине пройдет акция «Любовь вне времени»: молодожены смогут подать заявления о государственной регистрации брака и в ночное время.

Так, в этот день с 8 утра и до полуночи будет проводиться прием документов и регистрации браков.

Перечень ЗАГСов, которые будут предоставлять такую услугу, опубликован на сайте министерства.

Для подстраховки харьковскому Дворцу бракосочетаний влюбленных региона будут регистрировать в Люботине и Богодухове.