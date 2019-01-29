Харьковчанам расскажут об Илье Репине

Лекция профессора, доктора искусствоведения, художника Александра Шило состоится в галерее «Мистецтво Слобожанщини» 29 января в 17:00.
Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Справка. Александр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал свыше 350 научных и критических работ, среди которых - монографии «Картина И.Е. Репина «Пушкин на набережной Невы. 1835 г.» (2002); «Загадки Репина» (2004); «Репин: очерки поэтики и творческого метода» (2013).
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