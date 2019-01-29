В Харьков снова идет оттепель

Январские морозы понемногу отступают и следует ожидать оттепели. Дневные температуры на несколько градусов будут выше нуля.
В Украину придет теплый атмосферный фронт. В течение вторника ночью синоптики обещают 12-17 градусов мороза, днем 3-8 и без существенных осадков. Небольшой мороз возможен еще в среду ночью. А вот днем и далее - оттепель, сырость и дневные плюсы.
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни:
30 января. Небольшие осадки. Местами гололед. На дорогах гололедица. Днем от 2° мороза до 3° тепла.
31 января. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5°, днем - -3°...+2°.
1 февраля. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ночью 0...-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Первый день февраля обещает быть далеко не «лютым». Хотя, как предполагают синоптики, последний месяц зимы также принесет немало сюрпризов. Говорят, следует ожидать резкие и похолодание, и потепление, и обильные осадки.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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