29.01.2019 08:48

В Харьков снова идет оттепель

Январские морозы понемногу отступают и следует ожидать оттепели. Дневные температуры на несколько градусов будут выше нуля.



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В Украину придет теплый атмосферный фронт. В течение вторника ночью синоптики обещают 12-17 градусов мороза, днем ​​3-8 и без существенных осадков. Небольшой мороз возможен еще в среду ночью. А вот днем ​​и далее - оттепель, сырость и дневные плюсы.



В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни:



30 января. Небольшие осадки. Местами гололед. На дорогах гололедица. Днем от 2° мороза до 3° тепла.



31 января. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5°, днем ​​- -3°...+2°.



1 февраля. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ночью 0...-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.



Первый день февраля обещает быть далеко не «лютым». Хотя, как предполагают синоптики, последний месяц зимы также принесет немало сюрпризов. Говорят, следует ожидать резкие и похолодание, и потепление, и обильные осадки.