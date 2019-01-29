Главная Новости Общество Сезонные товары, сделанные руками харьковских заключенных, готовятся к отправке на дачи и приусадебные участки
29.01.2019  13:13   

Сезонные товары, сделанные руками харьковских заключенных, готовятся к отправке на дачи и приусадебные участки

28 января 2019 на предприятии государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№ 12)» начато производство навесного оборудования для малой сельскохозяйственной техники.


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Учитывая подготовку к весенне-летнему сезону предприятием получено заказ и начато изготовление большого ассортимента навесного оборудования для мотоблоков с ежемесячным объемом работ на общую сумму почти 40 тыс. грн.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, дополнительные объемы сезонных товаров обеспечивают стабильную работу предприятия, способствуют росту уровня заработной платы осужденных и улучшению экономического состояния предприятия.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  техника, товары, харьков, диканевская колония
 
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