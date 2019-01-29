Сезонные товары, сделанные руками харьковских заключенных, готовятся к отправке на дачи и приусадебные участки

Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.

Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.