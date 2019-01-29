29.01.2019 14:51

По поручению первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова начались проверки противопожарной безопасности квест-комнат

Сегодня, 29 января, такая проверка прошла в ТЦ «Французский бульвар», где расположен комплекс «Корпорация квестов».



//city.kharkov.ua

Комиссия в составе представителей Администрации Московского района, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове, Государственной архитектурно-строительной инспекции, профильных департаментов городского совета, специалистов по охране труда комплексно изучила работу предприятия.

Во время проверки руководитель «Корпорации квестов» Максим Жибарев рассказал, что для обеспечения противопожарной безопасности предпринят ряд мер.

«У нас везде установлены системы видеонаблюдения, и сотрудники постоянно контролируют каждое действие игроков. Есть система связи и кнопка, которая открывает двери. Также установлены системы пожаротушения, вентиляции и оповещения о возгорании. У нас есть необходимое количество огнетушителей, а персонал прошел обучение по противопожарной безопасности. Оборудованы два эвакуационных выхода, при этом мебель расставлена так, чтобы не загораживала проход», - сообщил Максим Жибарев.

Главный пожарный инспектор Московского района Валентин Фисун обратил внимание руководства комплекса на небольшие недостатки, которые следует устранить.

«Пути эвакуации следует отделать из несгораемых материалов, и не во всех комнатах есть световые указатели с надписью «Выход». А в основном все правила противопожарной безопасности выполняются, инструктажи с сотрудниками проводятся, есть система пожаротушения, огнетушители, схемы эвакуации, инструкции», - рассказал Валентин Фисун.

Подводя итоги проверки, первый заместитель председателя Администрации Московского района Вячеслав Зоценко сообщил, что специалист в сфере соблюдения санитарного законодательства сделал замечания по поводу наличия медицинских книжек у персонала и сертификатов на мебель.

«Есть небольшие замечания, и будет установлен срок на их устранение. Но в целом - комната может работать дальше», - отметил Вячеслав Зоценко.

По его словам, проверки квест-комнат продолжатся в ближайшее время.

Напомним, в январе в Польше произошел пожар в квест-комнате, который унес жизни пяти 15-летних девочек, праздновавших там день рождения. В связи с этим происшествием первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поручил проверить работу всех квест-комнат в городе.