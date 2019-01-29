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29.01.2019  16:20   

В Холодногорском РАГСе в рамках общегосударственного проекта, помимо свидетельства, предоставили комплексную услугу защитнику Украины (ФОТО)

Военнослужащему выдали свидетельство о регистрации брака и рассказали где бесплатно протезировать зубы и какие справки нужны для медицинского обслуживания


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Специалистом Холодногорского районного в городе Харькове отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (далее - Отдел) Жовновского А.А. после проведения государственной регистрации брака военнослужащему, солдату Попову Д.Р. была предоставлена правовая консультацию на тему: «Какие права гарантируются государством защитникам Украины».

Специалистом Отдела было разъяснено, что участники боевых действий и приравненные лица имеют право на получение первичной и вторичной бесплатной правовой помощи, которые необходимы документы для ее получения и адреса центров по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Также было проинформировано как получить бесплатное медицинское обеспечение.

Для бесплатного получения лекарственных средств - необходимо обратиться в государственную аптеки, закрепленной за соответствующим медицинским учреждением, врач которого предоставил рецепт, по месту жительства лица, и предъявить удостоверение участника боевых действий и рецепт врача.

Если обслуживание осуществляется в ведомственном медицинском учреждении - можно получить лекарства в аптеках, закрепленных за таким заведением.

Для первоочередного бесплатного зубопротезирования (за исключением протезирования из драгоценных металлов) - необходимо предъявить удостоверение участника боевых действий в государственном учреждении здравоохранения. Для пользования льготами бесплатного ежегодного санаторно-курортного лечения необходимо: получить справку по форме 070 / о в той лечебном учреждении, где проходили лечение: стать на учет в местном органе социальной защиты населения по месту жительства, предоставив следующие документы: паспорт; удостоверение УБД; медицинскую справка по форме 070 / о.

Кроме того ознакомлены с перечнем льгот таких как: право на бесплатный проезд; на оплату коммунальных услуг; на денежное обеспечение, денежные вознаграждения и надбавки и другие.

Одновременно в рамках проведения консультирования был проинформирован о действии общенационального правообразовательного проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО», и доведено до сведения что с помощью созданной информационной платформы можно получить информацию о своих правах и инструкции для защиты этих прав.

Источник:   Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области
 Тэги:  проект, свидетельство, свадьба, харьков, обслуживание
 
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