29.01.2019 17:41

В Харькове и ряде европейских столиц зафиксировали масштабные сбои в работе Facebook и Gmail (КАРТА)

Сегодня, 29 января, в некоторых областях Украины наблюдаются масштабные сбои в работе сервиса Gmail и Facebook.



// facebook

Так, первые сбои были зафиксированы около 15:50 по киевскому времени.

Отметим, что сбои наблюдаются в работе Facebook. Сайт при попытке обновления выдает объявление «Нет связи с сайтом».

Также пользователи жалуются на нестабильную работу сервиса Google, а именно сервиса Gmail, Google Документы.

По данным Downdetector, в Украине сбои наблюдаются в Харькове и Киеве.

Кроме того, по состоянию на 16:23, нестабильная работа данных сервисов в Великобритании, Турции и Польше.

Скриншот: Downdetector