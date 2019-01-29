В Харькове и ряде европейских столиц зафиксировали масштабные сбои в работе Facebook и Gmail (КАРТА)

Сегодня, 29 января, в некоторых областях Украины наблюдаются масштабные сбои в работе сервиса Gmail и Facebook.
Так, первые сбои были зафиксированы около 15:50 по киевскому времени.
Отметим, что сбои наблюдаются в работе Facebook. Сайт при попытке обновления выдает объявление «Нет связи с сайтом».
Также пользователи жалуются на нестабильную работу сервиса Google, а именно сервиса Gmail, Google Документы.
По данным Downdetector, в Украине сбои наблюдаются в Харькове и Киеве.
Кроме того, по состоянию на 16:23, нестабильная работа данных сервисов в Великобритании, Турции и Польше.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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