Главная Новости Общество В Харькове и ряде европейских столиц зафиксировали масштабные сбои в работе Facebook и Gmail (КАРТА)
29.01.2019  17:41   

В Харькове и ряде европейских столиц зафиксировали масштабные сбои в работе Facebook и Gmail (КАРТА)

Сегодня, 29 января, в некоторых областях Украины наблюдаются масштабные сбои в работе сервиса Gmail и Facebook.


// facebook

Так, первые сбои были зафиксированы около 15:50 по киевскому времени.

Отметим, что сбои наблюдаются в работе Facebook. Сайт при попытке обновления выдает объявление «Нет связи с сайтом».

Также пользователи жалуются на нестабильную работу сервиса Google, а именно сервиса Gmail, Google Документы.

По данным Downdetector, в Украине сбои наблюдаются в Харькове и Киеве.

Кроме того, по состоянию на 16:23, нестабильная работа данных сервисов в Великобритании, Турции и Польше.

Скриншот: Downdetector

 

 

Источник:   ukranews
 Тэги:  сбои, сеть, интернет, харьков, gmail, facebook
 
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