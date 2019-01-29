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29.01.2019  19:55   

Начинающие дизайнеры могут заявить о себе на «Start Fashion»

Прием заявок на III Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды «Start Fashion» будет проходить до 15 февраля.


// city.kharkov.ua

Организаторы конкурса приглашают к участию студентов профильных вузов и молодых дизайнеров.

В этом году участники будут соревноваться в пяти номинациях: «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), «National Style» (коллекции одежды по народным мотивам любой страны мира), «Deluxe» (коллекции одежды, предназначенной для торжественных событий, вечерних платьев), «Eco Style» (коллекции одежды из вторичных материалов) и «Semicouture» (конкурс одного костюма, целостного художественного образа).

Как отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, участие в конкурсе бесплатное и дает возможность молодым дизайнером сделать первые шаги в индустрии моды и дизайна.

Напомним, конкурс будет проходить в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019», который пройдет в Харькове с 21 по 23 марта. Награждение победителей состоится 21 марта.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно здесь. Художественные эскизы или профессиональные фото коллекций нужно отправлять на электронную почту: innovation_molod@city.kharkov.ua.

Справка. В 2018 году в конкурсе «Start Fashion» приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 регионов Украины. Инициатор «Start Fashion» – общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, start fashion, дизайнер, харьков
 
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