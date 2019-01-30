«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с Валентиной Олемпиюк-Винниковой

30.01.2019 08:36

Художница победила в номинации «Живопись» в конкурсе художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.

На творческой встрече 30 января в 17:00 гости галереи услышат рассказ о творческом пути, об участии в многочисленных выставках и пленэрах Валентины Олемпиюк-Винниковой.

Кроме того, присутствующие увидят слайд-шоу работ художницы и смогут задать вопросы.

Вход - свободный.

Справка. Валентина Олемпиюк-Винникова родилась 9 декабря 1979 г. в г. Макеевке Донецкой области. Окончила Донецкое художественное училище. В 1999 году поступила в Харьковский художественно-промышленный институт (с 2001 г. - Харьковская государственная академия дизайна и искусств), отделение «Станковая живопись». Член Харьковской организации Национального Союза художников Украины (с 2006 г.), участница областных, всеукраинских и международных художественных выставок (с 1997 г.). Работает в технике масляной живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина) и др.