«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с Валентиной Олемпиюк-Винниковой

Художница победила в номинации «Живопись» в конкурсе художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.
Кроме того, присутствующие увидят слайд-шоу работ художницы и смогут задать вопросы.
Вход - свободный.
Справка. Валентина Олемпиюк-Винникова родилась 9 декабря 1979 г. в г. Макеевке Донецкой области. Окончила Донецкое художественное училище. В 1999 году поступила в Харьковский художественно-промышленный институт (с 2001 г. - Харьковская государственная академия дизайна и искусств), отделение «Станковая живопись». Член Харьковской организации Национального Союза художников Украины (с 2006 г.), участница областных, всеукраинских и международных художественных выставок (с 1997 г.). Работает в технике масляной живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина) и др.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: