Главная Новости Общество «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с Валентиной Олемпиюк-Винниковой
30.01.2019  08:36   

«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с Валентиной Олемпиюк-Винниковой

Художница победила в номинации «Живопись» в конкурсе художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.


// ХОГА
На творческой встрече 30 января в 17:00 гости галереи услышат рассказ о творческом пути, об участии в многочисленных выставках и пленэрах Валентины Олемпиюк-Винниковой.

Кроме того, присутствующие увидят слайд-шоу работ художницы и смогут задать вопросы.

Вход - свободный.

Справка. Валентина Олемпиюк-Винникова родилась 9 декабря 1979 г. в г. Макеевке Донецкой области. Окончила Донецкое художественное училище. В 1999 году поступила в Харьковский художественно-промышленный институт (с 2001 г. - Харьковская государственная академия дизайна и искусств), отделение «Станковая живопись». Член Харьковской организации Национального Союза художников Украины (с 2006 г.), участница областных, всеукраинских и международных художественных выставок (с 1997 г.). Работает в технике масляной живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина) и др.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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