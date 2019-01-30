30.01.2019 12:12

В Харькове открыли мемориальную доску воину-интернаицоналисту (ФОТО)

Мемориальную доску в честь погибшего в Афганистане воина-интернационалиста, выпускника школы №118, Юрия Куценко открыли 29 января в Индустриальном районе.



://city.kharkov.ua

Открытие было приурочено к 30-й годовщине вывода войск из Афганистана.



На церемонии открытия присутствовали родственники и сослуживец погибшего героя, а также представители районной администрации, Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, Индустриального районного союза ветеранов Афганистана, ветераны-интернационалисты, ученики школы и жители района.



От имени председателя Администрации Индустриального района со словами благодарности выступила заместитель главы района Елена Великанова, которая отметила, что такие даты, как 15 февраля 1989 года, не стираются из народной памяти, потому что война в Афганистане затронула тысячи семей, которые отдали своих, часто единственных сыновей для выполнения интернационального долга.



К мемориальной доске присутствующие возложили цветы и почтили память погибших героев минутой молчания.



Справка. Куценко Юрий Григорьевич родился 9 января 1958 года. После окончания школы №118 поступил в Харьковское военное авиационное техническое училище №1 на специальность «вертолетчик», которое закончил в 1979 году. Служил во Львове, Коростыне. Принимал участие в учениях «Запад», где проявил мужество, храбрость и был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1981 году был отправлен для исполнения интернационального долга в Афганистан. Всего в летной книге Юрия Куценко 310 боевых вылетов, 300 часов налета. Это были поддержка боевых действий наземных войск, высадка десанта, уничтожение вражеских баз обеспечения и складов с оружием. 20 сентября 1982 года он должен был лететь в отпуск, но пришлось лететь на уничтожение банды душманов под Гератом. Экипаж выполнил боевое задание и возвращался на аэродром, когда вертолет был сбит огнем противника. Юрий Куценко посмертно награжден орденом Красной Звезды.