Главная Новости Общество В Харькове - тренинг по внедрению Хартии равенства
30.01.2019  13:49   

В Харькове - тренинг по внедрению Хартии равенства

Тренинг «Методы и инструменты внедрения принципов Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад» проходит сегодня, 30 января, в Харьковском городском совете.


//city.kharkov.ua
В нем принимают участие представители всех департаментов городского совета, районных администраций, депутаты городского совета, которые входят в состав рабочей группы по вопросам присоединения к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад. 
 
Занятие проводит руководитель общественной организации «Открытое общество» из Винницы Светлана Ходакова. Отметим, что Винница стала первым городом в Украине, который присоединился к Европейской хартии. Светлана Ходакова поделилась опытом города в этой сфере, подчеркнув, что главная задача Хартии – улучшить жизнь каждого жителя города, а такие большие города, как Харьков, Одесса и Винница, ратифицировавшие этот документ, станут примером для всей Украины по внедрению принципов равенства в стране. 
 
«По официальным данным, на сегодняшний день из Украины за рубеж выехали 4 миллиона украинцев. Это говорит о том, что люди недовольны ситуацией в стране. Если мы будем внедрять принципы Хартии в жизнь, обращая внимание на людей и их потребности, ситуация в стране изменится в лучшую сторону», - подчеркнула Светлана Ходакова. 
 
В ходе тренинга эксперт из Винницы рассказала участникам рабочей группы о таких методах внедрения принципов Хартии, как гендерная статистика, гендерное бюджетирование и гендерные подходы, позволяющие изучить потребности и проблемы каждого жителя с учетом пола, возраста и социального статуса и в зависимости от этого распределять бюджет города. 
 
Как сообщила депутат городского совета, председатель комиссии по гуманитарным вопросам и руководитель рабочей группы по присоединению к Европейской хартии равенства Ольга Чичина, в городе уже разработан гендерный паспорт, который будет презентован 21 февраля на форуме «Харьков - город возможностей». Следующий шаг – разработка Плана действий по внедрению Хартии равенства. 
 
«Мы будем разрабатывать новые методы, как можно улучшить разные сферы жизнедеятельности города. В рамках Европейской хартии уже есть множество инициатив и наработок, но не все из них применимы к нашему городу - мы выбрали самые лучшие из них и будем разбирать с представителями рабочей группы, какие из них можно внедрить в жизнь города. Например, в городе разрабатывается карта мобильности, и этот проект совпадает с политикой Хартии равенства», - отметила Ольга Чичина.
 
По ее словам, членам рабочей группы предстоит пройти еще два тренинга, на которых они должны разработать направления деятельности (индикаторы) по отдельным статьям Европейской хартии. И уже весной План действий Харькова по внедрению принципов равенства будет представлен на карте городов, которые ратифицировали Европейскую хартию. 
 
Напомним, 19 декабря на сессии Харьковского городского совета было принято решение о присоединении Харькова к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад, разработанной Советом европейских муниципалитетов и регионов в 2004 году. Согласно проекту решения, ратификация Хартии позволит обеспечить эффективную реализацию механизмов для достижения равенства возможностей женщин и мужчин в жизни территориальной громады города Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тренинг, хартия равенства, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.01 Общество Харьковских заключенных психологи обучили методам самоконтроля 06.12 Власть Консультативная миссия ЕС провела обучающие тренинги для харьковских прокуроров, получившие высокую оценку у силовиков (ФОТО) 31.10 Образование Будущие педагоги прошли дополнительное обучение по ОБЖ (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове наградили лучших студентов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 