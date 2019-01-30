30.01.2019 13:49

В Харькове - тренинг по внедрению Хартии равенства

Тренинг «Методы и инструменты внедрения принципов Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад» проходит сегодня, 30 января, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В нем принимают участие представители всех департаментов городского совета, районных администраций, депутаты городского совета, которые входят в состав рабочей группы по вопросам присоединения к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад.

Занятие проводит руководитель общественной организации «Открытое общество» из Винницы Светлана Ходакова. Отметим, что Винница стала первым городом в Украине, который присоединился к Европейской хартии. Светлана Ходакова поделилась опытом города в этой сфере, подчеркнув, что главная задача Хартии – улучшить жизнь каждого жителя города, а такие большие города, как Харьков, Одесса и Винница, ратифицировавшие этот документ, станут примером для всей Украины по внедрению принципов равенства в стране.

«По официальным данным, на сегодняшний день из Украины за рубеж выехали 4 миллиона украинцев. Это говорит о том, что люди недовольны ситуацией в стране. Если мы будем внедрять принципы Хартии в жизнь, обращая внимание на людей и их потребности, ситуация в стране изменится в лучшую сторону», - подчеркнула Светлана Ходакова.

В ходе тренинга эксперт из Винницы рассказала участникам рабочей группы о таких методах внедрения принципов Хартии, как гендерная статистика, гендерное бюджетирование и гендерные подходы, позволяющие изучить потребности и проблемы каждого жителя с учетом пола, возраста и социального статуса и в зависимости от этого распределять бюджет города.

Как сообщила депутат городского совета, председатель комиссии по гуманитарным вопросам и руководитель рабочей группы по присоединению к Европейской хартии равенства Ольга Чичина, в городе уже разработан гендерный паспорт, который будет презентован 21 февраля на форуме «Харьков - город возможностей». Следующий шаг – разработка Плана действий по внедрению Хартии равенства.

«Мы будем разрабатывать новые методы, как можно улучшить разные сферы жизнедеятельности города. В рамках Европейской хартии уже есть множество инициатив и наработок, но не все из них применимы к нашему городу - мы выбрали самые лучшие из них и будем разбирать с представителями рабочей группы, какие из них можно внедрить в жизнь города. Например, в городе разрабатывается карта мобильности, и этот проект совпадает с политикой Хартии равенства», - отметила Ольга Чичина.

По ее словам, членам рабочей группы предстоит пройти еще два тренинга, на которых они должны разработать направления деятельности (индикаторы) по отдельным статьям Европейской хартии. И уже весной План действий Харькова по внедрению принципов равенства будет представлен на карте городов, которые ратифицировали Европейскую хартию.

Напомним, 19 декабря на сессии Харьковского городского совета было принято решение о присоединении Харькова к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад, разработанной Советом европейских муниципалитетов и регионов в 2004 году. Согласно проекту решения, ратификация Хартии позволит обеспечить эффективную реализацию механизмов для достижения равенства возможностей женщин и мужчин в жизни территориальной громады города Харькова.