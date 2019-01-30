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30.01.2019  16:19   

Коммунальщики продолжают борьбу с наледью

Бригады КП «Харьковводоканал» сегодня, 30 января, убирают наледь на магистралях и во дворах жилых домов.


//city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский, сегодня в работах задействованы 22 бригады: часть коммунальщиков занимаются устранением аварий на сетях, остальные - благоустройством придомовых территорий и уборкой наледи.
 
«В осенне-зимний период работники предприятия регулярно принимают участие в уборке снега и наледи, которая появляется после устранений повреждений на сетях водоснабжения. С начала года благоустройство было произведено по 67 адресам», - сообщил Алексей Кучеревский.
 
По его словам, в бригаде работают в среднем по пять человек, наледь убирают новой спецтехникой предприятия. На сегодняшний день в работе более 30 адресов, по которым необходимо произвести уборку наледи. При этом он отметил, что коммунальщики выполняют заявки, полученные не только диспетчерской службой КП «Харьковводоканал», но и КП «Благоустройство».
 
Заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» обратился к автомобилистам с просьбой не парковать машины на проезжей части и во дворах домов, чтобы не мешать работе коммунальщиков.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  наледь, коммунальщики, харьков
 
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