30.01.2019 16:19

Коммунальщики продолжают борьбу с наледью

Бригады КП «Харьковводоканал» сегодня, 30 января, убирают наледь на магистралях и во дворах жилых домов.



//city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский, сегодня в работах задействованы 22 бригады: часть коммунальщиков занимаются устранением аварий на сетях, остальные - благоустройством придомовых территорий и уборкой наледи.

«В осенне-зимний период работники предприятия регулярно принимают участие в уборке снега и наледи, которая появляется после устранений повреждений на сетях водоснабжения. С начала года благоустройство было произведено по 67 адресам», - сообщил Алексей Кучеревский.

По его словам, в бригаде работают в среднем по пять человек, наледь убирают новой спецтехникой предприятия. На сегодняшний день в работе более 30 адресов, по которым необходимо произвести уборку наледи. При этом он отметил, что коммунальщики выполняют заявки, полученные не только диспетчерской службой КП «Харьковводоканал», но и КП «Благоустройство».

Заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» обратился к автомобилистам с просьбой не парковать машины на проезжей части и во дворах домов, чтобы не мешать работе коммунальщиков.