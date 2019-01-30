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30.01.2019  17:49   

Квест-комнаты: проверка пожарной безопасности продолжается

Проверку эскейп-румов с сегодняшнего дня, 30 января, начали проводить в Киевском районе.


//city.kharkov.ua
Специальная комиссия в составе представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Главного управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства, фискальной службы, райадминистрации и других структурных подразделений осмотрела помещение с несколькими квест-комнатами на ул. Свободы. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. 
 
Как сообщил главный государственный инспектор Киевского районного отдела ГУ ГСЧС Украины Сергей Щербина, самые грубые нарушения состоят в том, что путь эвакуации здесь проходит через квест-комнаты, двери открываются не по ходу движения, нет светящихся табличек «Выход» для быстрого ориентирования в случае чрезвычайного происшествия. Возможно, изначально это помещение предназначалось для других нужд, поэтому установленная здесь система пожаротушения не соответствует его нынешнему назначению. Кроме того, в подвале, где нет окон и находятся люди, – должна быть установлена приточно-вытяжная система вентиляции, которой здесь также нет. 
 
Директор квест-проекта записал все замечания. Ему вручили письмо, содержащее основные требования пожарной безопасности, которые он обязался выполнить. Также руководителю проекта указали на недостатки в оформлении уголка потребителя (нужно пронумеровать и прошить книгу отзывов, а также указать номера телефонов контролирующих органов для посетителей эскейп-румов). 
 
Заместитель председателя Администрации Киевского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Игорь Дроботов сообщил, что всего в районе, по предварительной информации, работают 10 квест-комнат. Проверить их должны до 8 февраля.
 
«Если у жителей есть информация о работе квест-комнат, они могут сообщить об этом в Администрацию Киевского района. Основная цель проверок - подсказать, каким образом должна быть организована работа, указать на недостатки и предоставить время на их устранение», - отметил Игорь Дроботов.
 
Напомним, что городская власть приняла решение проверить уровень безопасности харьковских квест-комнат после январской трагедии в Польше, когда пожар в эскейп-руме унес жизни пяти девочек-подростков, праздновавших там день рождения.
 
Вчера, 29 января, комиссия проверила квест-комнаты в ТРЦ «Французский бульвар».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  квест-комнаты, проверка безопасности, харьков
 
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