30.01.2019 17:49

Квест-комнаты: проверка пожарной безопасности продолжается

Проверку эскейп-румов с сегодняшнего дня, 30 января, начали проводить в Киевском районе.



//city.kharkov.ua

Специальная комиссия в составе представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Главного управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства, фискальной службы, райадминистрации и других структурных подразделений осмотрела помещение с несколькими квест-комнатами на ул. Свободы. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

Как сообщил главный государственный инспектор Киевского районного отдела ГУ ГСЧС Украины Сергей Щербина, самые грубые нарушения состоят в том, что путь эвакуации здесь проходит через квест-комнаты, двери открываются не по ходу движения, нет светящихся табличек «Выход» для быстрого ориентирования в случае чрезвычайного происшествия. Возможно, изначально это помещение предназначалось для других нужд, поэтому установленная здесь система пожаротушения не соответствует его нынешнему назначению. Кроме того, в подвале, где нет окон и находятся люди, – должна быть установлена приточно-вытяжная система вентиляции, которой здесь также нет.

Директор квест-проекта записал все замечания. Ему вручили письмо, содержащее основные требования пожарной безопасности, которые он обязался выполнить. Также руководителю проекта указали на недостатки в оформлении уголка потребителя (нужно пронумеровать и прошить книгу отзывов, а также указать номера телефонов контролирующих органов для посетителей эскейп-румов).

Заместитель председателя Администрации Киевского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Игорь Дроботов сообщил, что всего в районе, по предварительной информации, работают 10 квест-комнат. Проверить их должны до 8 февраля.

«Если у жителей есть информация о работе квест-комнат, они могут сообщить об этом в Администрацию Киевского района. Основная цель проверок - подсказать, каким образом должна быть организована работа, указать на недостатки и предоставить время на их устранение», - отметил Игорь Дроботов.

Напомним, что городская власть приняла решение проверить уровень безопасности харьковских квест-комнат после январской трагедии в Польше, когда пожар в эскейп-руме унес жизни пяти девочек-подростков, праздновавших там день рождения.