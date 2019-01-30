30.01.2019 18:12

Снег и наледь активно убирается с крыш жилых домов

В городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» сегодня, 30 января, поступило 345 заявок на снятие сосулек и наледи с конструктивов и кровель жилых домов.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.

Больше всего заявок оставили жители Шевченковского и Киевского районов. Всего для проведения работ сегодня было задействовано 11 автовышек и 144 специалиста.

Напомним, в декабре-январе коммунальщикам поступило 10,3 тыс. заявок на снятие сосулек и наледи. Ежедневно альпинисты убирают наледь с 300 кровель. Кроме того, с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов работники КП «Жилкомсервис» оградили более 8 тыс. потенциально опасных участков, развесили 700 баннеров и около 10 тыс. предупредительных надписей на фасадах и подъездах домов. Эти работы продолжаются.

Как отметили в Департаменте жилищного хозяйства, снег и наледь с балконных козырьков должны удалять собственники балконов, это же касается владельцев кондиционеров и спутниковых антенн.

В департаменте напомнили, что в связи с потеплением возможен сход снега и льда с кровель, поэтому харьковчанам следует быть осторожнее возле домов, под крышами и выступающими архитектурными элементами зданий, обходить потенциально опасные места и не парковать автомобили там, где возможен сход наледи и сосулек.