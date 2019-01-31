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31.01.2019  12:11   

Горсовет и компания «Cisco» подпишут меморандум о сотрудничестве

Меморандум предусматривает реализацию пилотных проектов в рамках концепции «Умный город» на базе платформы «Cisco Smart+Connected City».


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Между Харьковским городским советом и компанией «Cisco» сегодня, 31 января,  будет подписан меморандум о сотрудничестве.
 
Проекты включают в себя интеллектуальное уличное освещение, измерение качества воздуха, элементы интеллектуальной транспортной системы, построение платформы для «Интернета вещей», управление парковками и т. п.
 
«Харьков — один из ведущих регионов Украины с точки зрения научно-технического потенциала. Как мировой лидер в сфере сетевого оборудования и программного обеспечения для интернет-решений мы готовы оказать помощь Харьковскому городскому совету в становлении его в качестве национального стандарта и ориентира в сфере реализации цифровых инноваций в Украине», - сообщил глава представительства «Cisco» в Украине и странах СНГ Олег Боднар.
 
Начало мероприятия - в 14:00.
 
Справка.  «Cisco» -  американская транснациональная компания, мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 года способствующий развитию Интернета. История сотрудничества Харьковского городского совета с компанией «Cisco» началась в 2003 году.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  меморандум с cisco, умный город, харьков
 
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