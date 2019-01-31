31.01.2019 08:39

Проблемы буллинга среди детей обсудили в Харькове

Круглый стол на тему «Стоп буллинг: родители против насилия» прошел 30 января в Харьковской общеобразовательной школе №150.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Городского родительского совета Лариса Манерко, депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина, представители Департамента образования и Юридического департамента горсовета, Главного территориального управления юстиции, психологи, преподаватели и родители учащихся.



Как отметила Лариса Манерко, цель круглого стола – привлечь внимание родителей к вопросам противодействия буллингу и предупреждения насилия в семье. «Буллинг – это травля, агрессивное преследование одного ребенка другим. Это явление с очень долгой историей, но сегодня его масштабы растут и становятся все более заметными. Это не новая для Украины проблема, за одним этим словом стоят тысячи психологических проблем у детей и, соответственно, сломанных жизней», – отметила глава родительского совета.



«В первую очередь, мы обсуждаем вопросы комфорта и безопасности наших детей в школах, а также счастье ребенка и его психологическое здоровье. Именно на такой работе делает сегодня акцент городская власть, а для этого необходимы инструменты, которые помогут выявлять проявления физического и психологического насилия среди детей. Но все же ключевая роль в воспитании ребенка лежит на родителях, и школа – это тот инструмент, который поможет усилить и развить институт семьи в целом», – подчеркнула Ольга Чичина.



Как отметила представитель Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Дарья Трофименко, главная причина проявления агрессии – желание ребенка быть услышанным, поскольку зачастую родители не умеют слушать своих детей.



«Однажды не услышав своего ребенка, вы потеряете его доверие, и ребенок вряд ли придет к вам во второй раз. Неважно, что они нам говорят, давайте учиться их слышать и любить их больше, и тогда буллинга станет меньше. Ведь неважно, сколько ребенку лет – у него бурлит его жизнь с такими же важными проблемами, как у нас. И еще одна важная задача – научить наших детей быть толерантными к слабостям и особенностям других людей», – отметила Дарья Трофименко.



Она привела статистику, предоставленную Харьковским институтом непрерывного образования, согласно которой травля детей сверстниками – самая актуальная на сегодняшний день проблема среди учащихся. Так, за минувший учебный год по вопросам буллинга к психологам обратилось 572 ребенка, тогда как по вопросам детской преступности – 224 ребенка, по проблеме насилия в семье – около 300.



Участники встречи обсудили вопросы безопасности в учебных учреждениях в связи с проблемой буллинга. Представители Юридического департамента разъяснили родителям требования действующего законодательства по противодействию этой проблеме. В частности, за буллинг установлена административная ответственность в виде штрафа или исправительных работ.



В завершение круглого стола желающие могли получить консультации у психологов по поводу того, как правильно формировать отношения в семье, как преодолевать детскую агрессию и т.д.



Отметим, мероприятие прошло в рамках проекта «Школа для родителей» – «Планета 7 Я».