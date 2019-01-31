Харьковчан приглашают на встречу с художником Архимандритом Николаем

31.01.2019 09:02

Встреча состоится 31 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».

Архимандрит Николай (Анатолий Мороз) является автором выставки «Там, в широкім полі воля…», которая экспонировалась в галерее. Он тонко передает настроение и воплощает в жизнь лаконичную, выверенную до мельчайших подробностей композицию, благодаря которой создается тесная связь между художником и зрителем.

Гости мероприятия ознакомятся с работами автора, узнают о его творческом становлении, художественных методах и экспериментах и дальнейших творческих планах.

Кроме того, во время встречи можно увидеть слайд-шоу других работ автора выставки.

Вход – свободный.