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31.01.2019  09:02   

Харьковчан приглашают на встречу с художником Архимандритом Николаем

Встреча состоится 31 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».


// ХОГА

Архимандрит Николай (Анатолий Мороз) является автором выставки «Там, в широкім полі воля…», которая экспонировалась в галерее. Он тонко передает настроение и воплощает в жизнь лаконичную, выверенную до мельчайших подробностей композицию, благодаря которой создается тесная связь между художником и зрителем.

Гости мероприятия ознакомятся с работами автора, узнают о его творческом становлении, художественных методах и экспериментах и дальнейших творческих планах.

Кроме того, во время встречи можно увидеть слайд-шоу других работ автора выставки.

Вход – свободный.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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