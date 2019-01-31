Харьковчан приглашают на встречу с художником Архимандритом Николаем

Встреча состоится 31 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».
Архимандрит Николай (Анатолий Мороз) является автором выставки «Там, в широкім полі воля…», которая экспонировалась в галерее. Он тонко передает настроение и воплощает в жизнь лаконичную, выверенную до мельчайших подробностей композицию, благодаря которой создается тесная связь между художником и зрителем.
Гости мероприятия ознакомятся с работами автора, узнают о его творческом становлении, художественных методах и экспериментах и дальнейших творческих планах.
Кроме того, во время встречи можно увидеть слайд-шоу других работ автора выставки.
Вход – свободный.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: