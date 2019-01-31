На Харьковщине объявили «желтый» уровень опасности

В Харькове и регионе в течение дня будет держаться туман и снижен уровень видимости на дорогах.
По данным синоптиков, на территории Харькова и области сегодня, 31 декабря, держаться цельный туман. "Ухудшение видимости до 500 м и меньше", - сказано в сообщении.
В связи с туманом в Харьковской области объявлен первый ( «желтый») уровень опасности.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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