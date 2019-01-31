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31.01.2019  11:51   

На Харьковщине объявили «желтый» уровень опасности

В Харькове и регионе в течение дня будет держаться туман и снижен уровень видимости на дорогах.


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По данным синоптиков, на территории Харькова и области сегодня, 31 декабря, держаться цельный туман. "Ухудшение видимости до 500 м и меньше", - сказано в сообщении.

В связи с туманом в Харьковской области объявлен первый ( «желтый») уровень опасности.

Тэги:  туман, видимость опасность, харьков, прогноз
 
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