31.01.2019 14:56

Восточный новый год в парке Горького: программа

3 февраля в Центральной парке культуры и отдыха имени Горького состоится встреча Нового года по восточному календарю.



// Городской Дозор

В празднике будут участвовать представители вьетнамской общины Харькова, студенты и преподаватели Института Конфуция при ХНУ имени В.Н. Каразина, представители корейской танцевальной субкультуры, мастера Харьковской областной федерации Го, Сёринзи Кемпо, школы Бусидо.

Развлекательный центр будет празднично украшен китайскими фонариками, плетеными узорами, свитками с каллиграфией. Праздничный концерт начнется в 14.30 на первом этаже Развлекательного центра. Встречать год Желтого Земляного Кабана будем под традиционные и современные китайские, корейские, вьетнамские песни, танцы. Гостей праздника ждет захватывающий танец китайских львов. Это экзотическое шоу – неотъемлемая традиция новогоднего празднования по восточному календарю.

На втором этаже пройдут тематические мастер-классы. Здесь можно будет сплести китайские узелковые украшения, потренироваться в китайской каллиграфии. Желающие сыграют в японскую игру Го, поучаствуют в чайной церемонии.

В 17.30 на Главной сцене начнется конкурсно-развлекательная программа с разнообразными веселыми заданиями. В 18.30 под треск хлопушек и бой барабанов на Центральной площади появится 14-метровый китайский Дракон. Танец этого мифического существа – еще одна яркая традиция новогоднего празднества. После шоу на Главной сцене выступят танцевальные к-поп коллективы, начнется дискотека с азиатскими хитами.

Программа праздничных мероприятий:

2 февраля, суббота

Главная сцена

13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»

18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «В январских снегах»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

12.00 — 12.30 Веселая разминка

14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 17.30 Дискотека в Нетландии

Ретро парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

3 февраля, воскресенье Встреча Восточного Нового года

1 этаж Развлекательного центра

14.30 – 15.00 Открытие праздника встречи Восточного Нового года

15.00 – 15.30 Детская развлекательная программа «Самурайская школа»

15.30 – 16.00 Показательное выступления и мастер-класс Сёринзи Кэмпо

16.00 – 16.30 Танец китайских львов

16.30 – 16.50 Выступление Вьетнамской общины Харькова

16.50 – 17.00 Показательное выступление школы Бусидо

17.00 – 17.05 Танец китайских львов

17.05 – 18.20 Концертная программа Института Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина

2 этаж Развлекательного центра

14.00 – 17.00 Мастер-класс по игре Го

15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

15.00 – 16.00 Мастер-класс по плетению китайских узелков, каллиграфии

15.00 – 16.00 Китайская чайная церемония

Главная сцена

13.00 – 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Спектакль «Школа снеговиков» детского театра «Пингвин»

17.30 – 18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Восточный Новый год»

18.30 – 18.40 Шоу китайского дракона

18.40 – 19.00 Выступление к-поп команд

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj- поддержкой

Ретро-парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»