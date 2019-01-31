31.01.2019 16:14

Игорь Терехов: На Масленицу будет обширная концертная и развлекательная программа

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 31 января, провел в горсовете рабочее совещание, посвященное подготовке к празднику.



//city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента культуры Светлана Бабицкая, в эти дни на площади ежедневно будет проходить концертно-развлекательная программа. Для харьковчан выступит театр народной музыки «Обереги», творческие коллективы районов города, пройдут конкурсы с призами и будет работать масленичная ярмарка с традиционными угощениями. 8 и 9 марта выступления на сцене пройдут с 16:00 до 18:00, а традиционное сожжение чучела Марены запланировано на 18:00 10 марта.

На Масленицу среди районов города пройдет конкурс на лучшую красавицу-весну. Как сообщил Игорь Терехов, поскольку в этом году празднование Масленицы совпадает с Международным женским днем, праздник, в том числе, будет посвящен женщинам.

«Будут обширная концертная программа, развлекательная программа. Думаю, харьковчанам и гостям города праздник понравится», - сказал Игорь Терехов.

Он также отметил, что во время празднования особые меры безопасности должны принять представители Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, будут дежурить бригады скорой помощи. При этом первый вице-мэр напомнил, что на ярмарке запрещено использовать газовые баллоны.

Напомним, на время подготовки и празднования Масленицы движение транспорта по пл. Свободы в сторону ХНУ им. В. Н. Каразина будет перекрыто.

Отметим, что также интересную праздничную программу по случаю Масленицы подготовили в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Там мероприятия пройдут 9 и 10 марта.