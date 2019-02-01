01.02.2019 12:12

Квест-комнаты Основянского района: идут проверки безопасности

Состоялась проверка безопасности квест-комнаты «Фантом» (пер. Лопатинский, 7/9).



//city.kharkov.ua

Во время проверки предприниматель Александр Долгопятов предоставил членам рабочей комиссии разрешительные документы на ведение хозяйственной деятельности.

Особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности. Было установлено, что в помещениях есть огнетушители, а пути эвакуации указаны на схемах. При этом пожарный инспектор Алексей Частин указал на ряд серьезных недостатков - захламленность лестничной клетки мебелью и нерабочую пожарную сигнализацию. Владелец аттракциона обязался все устранить в двухнедельный срок.

Работа по проверке квест-комнат в Основянском районе продолжается.