Главная Новости Общество Квест-комнаты Основянского района: идут проверки безопасности
01.02.2019  12:12   

Квест-комнаты Основянского района: идут проверки безопасности

Состоялась проверка безопасности квест-комнаты «Фантом» (пер. Лопатинский, 7/9).


//city.kharkov.ua
Во время проверки предприниматель Александр Долгопятов предоставил членам рабочей комиссии разрешительные документы на ведение хозяйственной деятельности.
 
Особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности. Было установлено, что в помещениях есть огнетушители, а пути эвакуации указаны на схемах. При этом пожарный инспектор Алексей Частин указал на ряд серьезных недостатков - захламленность лестничной клетки мебелью и нерабочую пожарную сигнализацию. Владелец аттракциона обязался все устранить в двухнедельный срок.
 
Работа по проверке квест-комнат в Основянском районе продолжается.
 
Напомним, что городская власть приняла решение проверить уровень безопасности харьковских квест-комнат во всех районах города после январской трагедии в Польше, когда пожар в эскейп-руме унес жизни пяти девочек-подростков, праздновавших там день рождения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  квест-комнаты, проверки безопасности, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Общество Квест-комнаты: проверка пожарной безопасности продолжается 29.01 Общество По поручению первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова начались проверки противопожарной безопасности квест-комнат 24.01 Власть Игорь Терехов: Мы за то, чтобы в харьковских квест-комнатах соблюдались все меры пожарной безопасности
 
 

Видео

Харьков и «Cisco» будут сотрудничать в реализации «Умного города»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 