Сотрудники харьковской юстиции отчитались о проверке алиментщиков, наказанных общественными работами

Проверка отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ применялась к злостным неплательщикам алиментов, уклоняющимся от официального трудоустройства.
31 января 2019 начальником Валковского районного сектора филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области Русланом Бондаренко проведена проверка исполнения административного взыскания в виде общественно полезных работ правонарушителем, который отбывает указанное взыскания на территории Гонтовоярськои сельского совета Валковского района Харьковской области.
В ходе проверки установлено, что правонарушитель выполнял работы по обрезке деревьев парковой зоны Гонтовоярського дошкольного учебного заведения (детский сад) Гонтовоярськои сельского совета Валковского района Харьковской области. Также было проверено правильность заполнения табелей учета рабочего времени ответственным лицом сельского совета и составлен акт проверки.
Благодаря общественно полезным работам ликвидируются задолженности по выплате алиментов, а дети получают средства на обучение, развитие и отдых.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: