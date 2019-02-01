01.02.2019 18:49

В Харькове состоялся молодежный фестиваль социального предпринимательства

Первый в Украине фестиваль молодежных проектов в сфере социального предпринимательства «Demo Day» прошел 31 января в Харькове.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие 20 команд, которые получили гранты от ЮНИСЕФ и Европейского Союза в рамках инновационной программы «UPSHIFT Украины». Участники представили свои успешные проекты, направленные на улучшение разных сфер жизнедеятельности Харькова. Также в мероприятии приняли участие программный координатор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Эрве Морин, представители Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета, ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова», а также предприниматели, готовые поддержать молодежные инициативы.

«Мы рады, что благодаря этому проекту у молодежи нашего города есть возможность проявить себя, показать, что именно ее интересует, и воплощать свои пожелания в жизнь», - отметила заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан.

Так, на фестивале были презентованы проекты в сфере сексуального образования для молодежи, театральные представления, направленные против насилия, экологические инициативы, инклюзивные программы для людей с инвалидностью и прочее.

«Наша глобальная цель - это популяризация услуг психологов среди украинской молодежи. Мы хотим помочь молодежи найти себя и жить в гармонии с собой, чтобы молодые люди решали свои проблемы не за компьютерными играми, а обращались за профессиональной помощью», - рассказала Кристина, одна из участниц проекта, команда которой инициировала открытие центра психологического консультирования.

Отметим, проект «UPSHIFT Украины» реализуется общественной организацией «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы поддержки молодежи на востоке Украины от ЮНИСЕФ и Европейского Союза. Он направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также на предоставление возможностей для реализации собственных инициатив в сфере социального предпринимательства. В рамках проекта проводятся тренинги, а также предоставляется финансовая поддержка на реализацию лучших проектов.

Как сообщил программный координатор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Эрве Морин, с момента старта программы в августе 2018 года прошло уже 5 отборов участников, из которых 25 команд получили финансирование от ЮНИСЕФ и ЕС в размере 60 тыс. грн.

«Часть этих проектов уже была реализована, а некоторые из них будут запущены в ближайшие месяцы. Нам приятно видеть энтузиазм, с которым молодежь приходит на этот проект, и наблюдать за тем, как они находят решения своих собственных проблем», - отметил Эрве Морин.

Организаторы фестиваля приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 21 года к участию в последней, 6-й волне проекта. Команды должны состоять из 3-5 человек, жителей Харькова. Подать заявку на участие можно до 13 февраля.