Главная Новости Общество В качановской колонии, в рамках проекта пэт-терапии, родились «розеточные поросята» (ФОТО)
01.02.2019  17:53   

В качановской колонии, в рамках проекта пэт-терапии, родились «розеточные поросята» (ФОТО)

1 февраля 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» в живом уголке появились новые жители.


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Живой уголок учреждения пополнился еще двумя жителями - морскими свинками. Они родились от животных, которых подарили сотрудники учреждения. В дружной семье живого уголка проживают 10 шиншилл, 7 морских свинок и 2 Дегу. Осужденные сами ухаживают за животными, ежедневно кормят и убирают их дома.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, пэт-терапия положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных, поэтому пополнение живого уголка будет проходить постоянно.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, морские свинки, харьков, поросята, пэт терапия
 
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