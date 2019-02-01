В качановской колонии, в рамках проекта пэт-терапии, родились «розеточные поросята» (ФОТО)

1 февраля 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» в живом уголке появились новые жители.
Живой уголок учреждения пополнился еще двумя жителями - морскими свинками. Они родились от животных, которых подарили сотрудники учреждения. В дружной семье живого уголка проживают 10 шиншилл, 7 морских свинок и 2 Дегу. Осужденные сами ухаживают за животными, ежедневно кормят и убирают их дома.
Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, пэт-терапия положительно влияет на психоэмоциональное состояние осужденных, поэтому пополнение живого уголка будет проходить постоянно.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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