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03.02.2019  09:03   

Через шесть недель наступит весна

Таков прогноз в День сурка сделал Тимка III.


//fromua.news
Как сообщает Интерфакс-Украина,.степной сурок Тимка IIІ на биологической станции Харьковского национального университета имени Василия Каразина в поселке Гайдары Змиевского района сделал первое в своей жизни предсказание весны. 
 
"Сурок говорит, что через шесть недель будет теплая весна", – истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский.
 
Сурок Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II.
 
"Тимка II на заслуженном отдыхе. Он в прошлом году нам все предсказал и сказал: "Я хочу на пенсию", но перед уходом родил нам двух сурчат", – пояснил Токарский.
 
На биостанции ХНУ имени Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду семь раз. В 2017 году кроме прихода весны через шесть недель он предсказал также, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.
 
До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого также проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
 
Напомним, по народным поверьям, сурки способны предсказывать, когда придет весна. Если день пасмурный и грызун не видит своей тени – значит, быть ранней весне. Если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору – зима продлится еще долго.
 
Источник:   Интерфакс-Украина, МГ Объектив
 Тэги:  день сурка, тимка iii, харьков
 
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