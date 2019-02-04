Харьковский центр занятости проведет ярмарку вакансий по Skype

Первая региональная ярмарка вакансий в режиме онлайн состоится во вторник, 5 февраля, в Харькове.
Время проведения мероприятия - с 10:00 до 12:00. Место проведения: Харьковский городской центр занятости (ул. Шевченко, 137-а, 5 этаж, к. 503).
На мероприятии работодатели впервые в онлайн-режиме представят около 100 вакансий.
Среди работодателей, которые примут участие в ярмарке, - Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, КП «Салтовское трамвайное депо», трест «Жилстрой-1», ФК «Кредиплюс», ЮЖД.
Безработные и ищущие работу даже из самых отдаленных мест Харьковской области смогут пообщаться с работодателями и узнать об актуальных вакансиях, условиях работы и уровне заработной платы на предлагаемых рабочих местах. Для этого им необходимо будет прийти в свой районный центр занятости, где будет установлена видеосвязь с Харьковом с помощью сервиса «Skype».
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