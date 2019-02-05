05.02.2019 12:24

Кабанчики-предсказатели Харьковского зоопарка выбрали пожелание для харьковчан на 2019 год (ВИДЕО, ФОТО)

Символ наступившего года сделал предсказание для харьковчан.



// zoo.kharkov.ua

Предсказателями выступили питомцы Харьковского зоопарка – кабанчики Пумба и Бусинка.



Для них подготовили пять коробок с вкусным содержимым и «ценной информацией»: на каждой коробке было написано пожелание. Для «чистоты эксперимента» вкусное наполнение всех коробок было одинаковым.



Приблизившись к коробкам, свинки быстро сделали выбор. Первой была Бусинка. Ее заинтересовало даже не содержимое, а сама надпись. А вот путь к выбору Пумбы лежал через желудок. Он предпочел ту же коробку и решил сразу оценить ее содержимое: хлеб, морковь, свеклу.



Прогноз-пожелание для харьковчан на 2019 год: Всегда смотрите на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирайте темные, пока не заблестят.



Как говорится, пятачок не обманешь. Поэтому в нынешнем году наши кабанчики желают сохранять оптимизм в любой ситуации и тогда белая полоса успехов, благополучия и счастья будет бесконечной, желают в Харьковском зоопарке.





