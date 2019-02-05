05.02.2019 12:57

Харьковчан приглашают присоединиться к благотворительной акции «Ты – квач!»

Благотворительная акция «Ты – квач!», цель которой - сбор средств на ремонт Областного детского психоневрологического санатория №2, стартовала в Харькове.



// city.kharkov.ua

Организаторы мероприятия приглашают присоединиться к игре всех желающих.

Так, участнику акции необходимо снять видео, в котором он бежит за коллегой или знакомым и говорит ему «Ты – квач!», тем самым передавая эстафету. Затем необходимо сделать пост в историях «Instagram», тегнуть профиль @kharkivmarathon и поставить хэштег #передайквача. После этого игрок может перевести любую сумму денег на благотворительный счет 26006300623382 и объяснить новому участнику, которому передал эстафету, правила игры и для чего это делается.



Как отмечают организаторы, на собранные средства будет проведен ремонт детских спален в Областном детском психоневрологическом санатории №2, расположенном по адресу: ул. Яснополянская, 37-в. В лечебное учреждение, где находятся дети с различными диагнозами, будут закуплены новые кровати, постельное белье, шкафы, а также установлены металлопластиковые окна.



Завершится акция «Ты – квач!» 1 апреля, а 14 апреля на Харьковском Международном марафоне будет оглашена сумма, которую удалось собрать. После этого в санатории будут начаты ремонтные работы.



С подробной информацией о благотворительной акции можно ознакомиться здесь.