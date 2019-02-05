Харьковчан приглашают присоединиться к благотворительной акции «Ты – квач!»

Благотворительная акция «Ты – квач!», цель которой - сбор средств на ремонт Областного детского психоневрологического санатория №2, стартовала в Харькове.
Организаторы мероприятия приглашают присоединиться к игре всех желающих.
Так, участнику акции необходимо снять видео, в котором он бежит за коллегой или знакомым и говорит ему «Ты – квач!», тем самым передавая эстафету. Затем необходимо сделать пост в историях «Instagram», тегнуть профиль @kharkivmarathon и поставить хэштег #передайквача. После этого игрок может перевести любую сумму денег на благотворительный счет 26006300623382 и объяснить новому участнику, которому передал эстафету, правила игры и для чего это делается.
Как отмечают организаторы, на собранные средства будет проведен ремонт детских спален в Областном детском психоневрологическом санатории №2, расположенном по адресу: ул. Яснополянская, 37-в. В лечебное учреждение, где находятся дети с различными диагнозами, будут закуплены новые кровати, постельное белье, шкафы, а также установлены металлопластиковые окна.
Завершится акция «Ты – квач!» 1 апреля, а 14 апреля на Харьковском Международном марафоне будет оглашена сумма, которую удалось собрать. После этого в санатории будут начаты ремонтные работы.
С подробной информацией о благотворительной акции можно ознакомиться здесь.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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