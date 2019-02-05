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05.02.2019  16:49   

В 113-й школе открыта мемориальная доска воину-интернационалисту

Мемориальную доску участнику боевых действий в Афганистане Геннадию Гусеву открыли сегодня, 5 февраля, на фасаде школы №113, где он учился.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, представители Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, Инустриаль ного районного союза ветеранов Афганистана, ветераны, учащиеся школы и жители района.
 
Ольга Вельможная отметила, что мир никогда не забывает о трагедиях в разные эпохи, и память о тех событиях увековечена не только в обелисках и памятниках, она живет в сердцах людей и благодаря таким встречам. 
 
«У времени есть своя память – история. Поэтому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясающих планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносящих миллионы жизней, разрушающих великие ценности, созданные человеком. Именно такой трагедией для нашего народа и была война в Афганистане», - отметила глава районной администрации. 
 
Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске герою и почтили память  погибших в Афганистане минутой молчания.
 
Справка.  Геннадий Витальевич Гусев учился в  школе №133, после этого - в 22-м профессионально-техническом училище. Работал на Харьковском ремонтно-механическом заводе. В апреле 1983 года был призван в армию. Был пулеметчиком, участвовал в рейдовых боевых операциях. Во время боевого выхода возле населенного пункта Махтерлам провинции Лагман, где его подразделение вступило в бой с душманами, Гусева тяжело ранило. Несмотря на ранение, солдат продолжал вести огонь, чтобы поддержать боевых товарищей. Умер от потери крови перед отправкой в госпиталь. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальная доска, воину-интернационалист, харьков
 
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