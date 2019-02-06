06.02.2019 15:48

Под Харьковом в шести школах и пяти детсадах - нарушения температурного режима

Проверка выявила, что в каждом 20-м учебном заведении не соблюдается температурный режим.



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ГУ Госпотребслужбы, в ходе контроля за соблюдением воздушно-температурного режима в учебных заведениях выявило его нарушения.

Специалистами районных и городских подразделений Главного управления продолжается контроль за соблюдением температурного режима в учебных заведениях путем проведения мониторинга и участия в работе комиссий, созданных органами местного самоуправления, местной исполнительной власти для проверки учебных заведений по данному вопросу.

В январе этого года в составе комиссий специалистами районных и городских подразделений Главного управления было проверено 218 заведений. Во время проверок и по результатам мониторинга нарушения температурного режима регистрировались в 11 заведениях (6 общего среднего образования, 5 дошкольного образования) Красноградского района, города Купянска.

Руководителям учреждений представлены предложения по устранению нарушений санитарного законодательства в части соблюдения температурного режима.

Данный вопрос находится на постоянном контроле в Главном управлении Держпродспоживслужбы в Харьковской области.