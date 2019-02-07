В Харькове спасли замурованного в подземелье кота (видео)

В центре города на ул. Чернышевского кот оказался замурованным под землей.
Об этом сообщили активисты группы «Спасение животных».
По их данным, после ремонтных работ на теплотрассе работники ХТС закрыли яму, внутри которой остался кот. Животное нашло ход, через который оказалось под люком. Неравнодушные люди услышали мяуканье кота и пытались его достать, но он не давался в руки. Сегодня, 7 февраля, мяуканье из люка услышала женщина и вызвала активистов «Спасения животных». С помощью котоловки кота удалось достать из-под земли.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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