Главная Новости Общество В Харькове спасли замурованного в подземелье кота (видео)
07.02.2019  10:45   

В Харькове спасли замурованного в подземелье кота (видео)

В центре города на ул. Чернышевского кот оказался замурованным под землей.


// facebook

Об этом сообщили активисты группы «Спасение животных».

По их данным, после ремонтных работ на теплотрассе работники ХТС закрыли яму, внутри которой остался кот. Животное нашло ход, через который оказалось под люком. Неравнодушные люди услышали мяуканье кота и пытались его достать, но он не давался в руки. Сегодня, 7 февраля, мяуканье из люка услышала женщина и вызвала активистов «Спасения животных». С помощью котоловки кота удалось достать из-под земли.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  кот, спасение, харьков, видео, теплосети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.01 Живая природа В харьковском городском приюте для животных новогодняя акция   02.01 Общество В приюте для животных стартовала акция «В Новый год - новый пес и новый кот!» 04.09 Медицина В одном из районов Харькова ввели карантин из-за бешенства
 
 

Видео

В Харькове установили новые тарифы на проезд в городском электротранспорте
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 