07.02.2019 10:45

В Харькове спасли замурованного в подземелье кота (видео)

В центре города на ул. Чернышевского кот оказался замурованным под землей.



// facebook

Об этом сообщили активисты группы «Спасение животных».

По их данным, после ремонтных работ на теплотрассе работники ХТС закрыли яму, внутри которой остался кот. Животное нашло ход, через который оказалось под люком. Неравнодушные люди услышали мяуканье кота и пытались его достать, но он не давался в руки. Сегодня, 7 февраля, мяуканье из люка услышала женщина и вызвала активистов «Спасения животных». С помощью котоловки кота удалось достать из-под земли.