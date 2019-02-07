07.02.2019 13:49

В харьковской тюрьме выяснили, насколько заключенные склонны к самоубийству

В Первомайской колонии (№117) проведено тестирование осужденных по выявлению аутоагрессии.

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 6 февраля 2019 в Первомайской колонии №117 было проведено тестирование осужденных, состоящих на профилактических учетах учреждения по выявлению аутоагрессии и суицидальных намерений.

Тестирование проводилось по опроснику суицидального риска ОСР-29. Данное тестирование в учреждении является обязательным и помогает персоналу проанализировать и проявления ты мотивы, причины возникновения аутоагрессии и суицидальных намерений среди новоприбывших осужденных, в том числе из тех, которые относятся к «группе риска».

Известно, что значительное количество осужденных в учреждении строит свои отношения с представителями администрации на основе доверия и сотрудничества. Поэтому во время тестирования было выяснено, что тенденций к ухудшению психического здоровья среди новоприбывших осужденных не наблюдается.

По результатам проведенного тестирования и психокоррекционной работы с осужденными, находящихся на профилактических учетах учреждения, установлено, что морально-психологический климат в учреждении можно считать удовлетворительным.

Как отметил заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной работы и психологической работы Олег Черников, подобная работа с осужденными помогает персоналу учреждения выявлять негативные процессы, которые происходят в личности осужденных, а также носит профилактический характер по выявлению аутоагрессии или склонности к самоубийству среди осужденных, которые являются одной из актуальных проблем повседневной деятельности работников исправительных учреждений.