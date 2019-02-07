07.02.2019 14:49

Выход на лед может превратить рыбака в корм для рыб

Спасатели советуют рыбакам не выходить на лед.



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Как сообщил начальник Управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергея Колосовского, в зимний период 2014-2015 годов погибли 16 человек, в 2016 - 2017-м - 3 человека, в 2017 - 2018-м погибших не было, а этой зимой уже погиб один человек (в пгт Боровой на Краснооскольском водохранилище).

«Также в эту субботу спасены двое мальчиков 14 лет. Они пошли гулять на водохранилище и зашли на середину водоема. Ребята почувствовали, что под ними начал прогибаться лед, и позвонили 101. Были направлены спасатели, и детей удалось спасти», - рассказал Сергей Колосовский.

Этой зимой спасателям поступило еще 4 аналогичных вызова.

«У рыбаков всегда должен быть с собой жилет и длинная веревка, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут спасти жизнь, - отметил Сергей Колосовский. - Но сейчас толщина льда опасна, и на него выходить вообще нельзя».

По словам директора Департамента гражданской защиты ХОГА Павла Пономаренко, в области проводится системная разъяснительная работа о правилах поведения на водоемах, в том числе и в зимний период.

«В Харьковской области осуществляется системная работа по предотвращению гибели на воде. Наиболее критические периоды - начало зимы, когда рыбаки выходят на первый лед, а также весной - с началом ледохода», - сказал Павел Пономаренко.

По его информации, при подготовке к осенне-зимним дождевым паводкам, ледоходу и весеннему половодью Харьковским региональным центром по гидрометеорологии на гидрологических постах ведется наблюдение за водным и ледовым режимом на реках области, Печенежском и Краснооскольском водохранилищах.

«С целью подготовки к весеннему наводнению и ледоходу в 2019 году начата работа по осмотру гидротехнических сооружений, водопроводных каналов, ливневых систем», - рассказал Павел Пономаренко.

Так, для ликвидации возможных последствий ледохода, наводнения и паводков, может быть привлечено 1372 единицы специальной техники, 132 передвижные дизельные электростанции, 92 мотопомпы, 297 единиц плавсредств.

Также Павел Пономаренко напомнил, что в этом году планируется начать работу по восстановлению деятельности некоторых стационарных спасательных постов в области, в частности - в Старом Салтове.