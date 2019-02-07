Выходные в парке Горького: программа

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 февраля День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 февраля На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.