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07.02.2019  17:03   

Выходные в парке Горького: программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продолжаются зимние забавы для гостей парка.


// centralpark.kh.ua

9 февраля, суббота
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Морозко»
19.00 — 21.00 Музыкальный вечер
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Диско Красной шапочки
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

10 февраля, воскресенье
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Морозко»
19.00 — 21.00 Музыкальный вечер
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое» мини-диско
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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