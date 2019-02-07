Выходные в парке Горького: программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продолжаются зимние забавы для гостей парка.
9 февраля, суббота
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Морозко»
19.00 — 21.00 Музыкальный вечер
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Диско Красной шапочки
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
10 февраля, воскресенье
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Морозко»
19.00 — 21.00 Музыкальный вечер
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое» мини-диско
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: