07.02.2019 17:57

В День святого Валентина регистрация браков превратится в Марафон влюбленных сердец

14 февраля КП «Счастливый город» объявляет акцию «Марафон влюбленных сердец» и приглашает провести праздничную церемонию бракосочетания в каминном зале Дома ученых в Харькове.



// city.kharkov.ua

В День всех влюбленных праздничная локация в Доме ученых будет работать с 9:00 до 17:00. В этот день пары смогут зарегистрировать брак не только по предварительной договоренности, но и по экспресс-процедуре – день в день. Необходимо лишь взять с собой необходимый пакет документов, сообщила директор КП «Счастливый город» Ольга Прудко.

«Эта локация – одна из самых уникальных и романтичных в городе. Мы регистрируем там брак постоянно, но в День влюбленных мы сделаем особенный декор из живых цветов. Также дополнительно к тому пакету услуг, который мы предоставляем (организация торжественной церемонии, услуги фотографа, сопровождение живой музыки, свадебные аксессуары, координатор, встречающий гостей и пр.), мы делаем влюбленным маленький сюрприз – каждая пара получит трогательный ролик в память о своем торжестве», – отметила Ольга Прудко.



По ее словам, расписаться 14 февраля в особняке архитектора Алексея Бекетова изъявили желание четыре пары, две из которых – граждане других стран. На предприятии заверили, что успеют принять в этот день всех желающих. Отметим, что каминный зал Дома ученых сможет вместить до 50 гостей.



Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, КП «Счастливый город» – пилотный проект для Украины. Предприятие было создано в Харькове в 2016 году, его основная функция – организация свадебных торжеств, консультативные услуги, а также проведение выездных церемоний и регистрация брака в короткие сроки и в любом месте, в том числе услуга «Брак за сутки». За это время в городе были оборудованы несколько свадебных локаций для проведения церемоний, в частности, в Доме ученых, а также летняя беседка в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



«КП «Счастливый город» получило от Главного управления юстиции в Харьковской области аккредитацию на регистрацию брака в короткие сроки. Эти услуги достаточно востребованы жителями города. Популярность коммунального предприятия растет, уже открыты его два филиала – в Киеве и Днепре. Всего за время работы «Счастливого города» в Харькове было зарегистрировано более 2,5 тыс. браков», – сообщила Виктория Китайгородская.



Получить консультацию о необходимых документах для регистрации брака, праздничных локациях, а также стоимости услуг предприятия можно в колл-центре по номеру: 0-800-30-08-58.