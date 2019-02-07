07.02.2019 18:46

В харьковской тюрьме отметили церковный праздник (ФОТО)

В Холодногорской колонии состоялось церковная служба.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 7 февраля 2019 в Холодногорской исправительной колонии №18 состоялось религиозное мероприятие.

В этот день учреждение посетили представители Украинской Православной Церкви - настоятель Свято-Веденского храма протоиерей Алексей и клирик Свято-Озерянского храма игумен Варсонофий.

В помещении церкви, расположенной на территории учреждения, священнослужитель провел торжественную литургию, приуроченную к Престольному Празднику чудодейственной иконы Божией Матери «Утоли Мои Печали».

После окончания службы он поздравил всех прихожан с престольным праздником, пожелал осужденным покровительства Божьей Матери, здоровья и долголетия. В конце мероприятия протоиерей Алексей прочитал проповедь, в которой призвал присутствующих жить с верой в Господа, быть милосердными и избавляться всего греховного.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин подчеркнул большую воспитательную роль проведения религиозных мероприятий в учреждении и отметил, что они способствуют перевоспитанию осужденных и их духовному росту.