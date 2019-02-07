07.02.2019 18:46
В харьковской тюрьме отметили церковный праздник (ФОТО)
В Холодногорской колонии состоялось церковная служба.
//facebook.com/khadptspress
Как сообщает
Криминально-исполнительная служба, 7 февраля 2019 в Холодногорской исправительной колонии №18 состоялось религиозное мероприятие.
В этот день учреждение посетили представители Украинской Православной Церкви - настоятель Свято-Веденского храма протоиерей Алексей и клирик Свято-Озерянского храма игумен Варсонофий.
В помещении церкви, расположенной на территории учреждения, священнослужитель провел торжественную литургию, приуроченную к Престольному Празднику чудодейственной иконы Божией Матери «Утоли Мои Печали».
После окончания службы он поздравил всех прихожан с престольным праздником, пожелал осужденным покровительства Божьей Матери, здоровья и долголетия. В конце мероприятия протоиерей Алексей прочитал проповедь, в которой призвал присутствующих жить с верой в Господа, быть милосердными и избавляться всего греховного.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин подчеркнул большую воспитательную роль проведения религиозных мероприятий в учреждении и отметил, что они способствуют перевоспитанию осужденных и их духовному росту.