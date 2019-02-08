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08.02.2019  12:34   

Как животные Харьковского зоопарка проводят зиму (ФОТО)

Крылатые обитатели пруда делятся кормом со своими дикими собратьями, а четвероногие хищники любят прогулки по морозу.


// zoo.kharkov.ua

Даже зимой пруд – место, которое радует глаз необыкновенными красками, рассказали в зоопарке. И здесь можно увидеть не только питомцев зоопарка, но и «гостей». Ежегодно в зимнее время на пруд зоопарка прилетают утки-кряквы – обитатели рек Лопань и Харьков. Лебеди, утки-пеганки, казарки, огари и другие постояльцы пруда всегда дружелюбно встречают своих гостей и разделяют с ними дом и корм.

Хищникам морозная погода в радость. Тигр Елисей гуляет и играет в любую погоду, будь то снегопад или проливной дождь. Он, как маленький ребенок, забывает обо всем, лишь бы побегать и порезвиться.

Снежные морозные дни верблюды, гуанако и даже пекари. В природе пекари проживают в условиях круглогодичных положительных температур, где только два сезона – период дождей и засушливый период. В период засухи их организм мобилизуется, чтобы приспособиться к недостатку, как воды, так и корма. Возможно, именно эти физиологические процессы включаются у животных на холоде.

А вот слоны зимние прогулки не приветствуют, предпочитая оставаться в теплых помещениях. Хотя харьковскую зиму нельзя считать экстремальной для азиатских слонов. В лесах предгорий Гималаев они обитают в довольно прохладном климате, где бывают заморозки. Кроме того, слонов видели высоко в горах, даже там, где выпадет снег.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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