08.02.2019 12:34

Как животные Харьковского зоопарка проводят зиму (ФОТО)

Крылатые обитатели пруда делятся кормом со своими дикими собратьями, а четвероногие хищники любят прогулки по морозу.



// zoo.kharkov.ua

Даже зимой пруд – место, которое радует глаз необыкновенными красками, рассказали в зоопарке. И здесь можно увидеть не только питомцев зоопарка, но и «гостей». Ежегодно в зимнее время на пруд зоопарка прилетают утки-кряквы – обитатели рек Лопань и Харьков. Лебеди, утки-пеганки, казарки, огари и другие постояльцы пруда всегда дружелюбно встречают своих гостей и разделяют с ними дом и корм.



Хищникам морозная погода в радость. Тигр Елисей гуляет и играет в любую погоду, будь то снегопад или проливной дождь. Он, как маленький ребенок, забывает обо всем, лишь бы побегать и порезвиться.



Снежные морозные дни верблюды, гуанако и даже пекари. В природе пекари проживают в условиях круглогодичных положительных температур, где только два сезона – период дождей и засушливый период. В период засухи их организм мобилизуется, чтобы приспособиться к недостатку, как воды, так и корма. Возможно, именно эти физиологические процессы включаются у животных на холоде.



А вот слоны зимние прогулки не приветствуют, предпочитая оставаться в теплых помещениях. Хотя харьковскую зиму нельзя считать экстремальной для азиатских слонов. В лесах предгорий Гималаев они обитают в довольно прохладном климате, где бывают заморозки. Кроме того, слонов видели высоко в горах, даже там, где выпадет снег.