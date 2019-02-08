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08.02.2019  15:49   

Близятся финалы Эрудит-Квартета и Своей игры

Лучшие команды встретятся в поединках 13 и 15 февраля.


//city.kharkov.ua
Финальные игры школьных чемпионатов города Харькова по  «Эрудит-Квартету» и «Своей игре» состоятся в первой половине февраля в Харькове.
 
В турнире по «Эрудит-Квартету», который пройдет 13 и 15 февраля, будут играть по 12 лучших команд города из старшей (10-11 классы) и младшей (до 9 класса включительно) возрастных групп, которые завоевали это право по результатам прошедшего осенью городского чемпионата по «Что? Где? Когда?».
 
В индивидуальном турнире по «Своей Игре» (13 и 15 февраля) в каждой из возрастных категорий сыграют около 50 сильнейших школьников города.
 
Победители и призеры чемпионатов получат право представлять Харьков на Школьном чемпионате Украины по интеллектуальным играм, который пройдет на весенних каникулах в Одессе.
 
Место проведения всех турниров - Физико-математический лицей №27 (ул. Марьинская, 12/14). Регистрация команд - с 14:00.
 
Ранее (5 и 6 февраля) прошел турнир по «Брэйн-рингу». 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  финальные игры, интеллект, харьков
 
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