08.02.2019 15:49

Близятся финалы Эрудит-Квартета и Своей игры

Лучшие команды встретятся в поединках 13 и 15 февраля.



//city.kharkov.ua

Финальные игры школьных чемпионатов города Харькова по «Эрудит-Квартету» и «Своей игре» состоятся в первой половине февраля в Харькове.

В турнире по «Эрудит-Квартету», который пройдет 13 и 15 февраля, будут играть по 12 лучших команд города из старшей (10-11 классы) и младшей (до 9 класса включительно) возрастных групп, которые завоевали это право по результатам прошедшего осенью городского чемпионата по «Что? Где? Когда?».

В индивидуальном турнире по «Своей Игре» (13 и 15 февраля) в каждой из возрастных категорий сыграют около 50 сильнейших школьников города.

Победители и призеры чемпионатов получат право представлять Харьков на Школьном чемпионате Украины по интеллектуальным играм, который пройдет на весенних каникулах в Одессе.

Место проведения всех турниров - Физико-математический лицей №27 (ул. Марьинская, 12/14). Регистрация команд - с 14:00.

Ранее (5 и 6 февраля) прошел турнир по «Брэйн-рингу».