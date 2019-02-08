Полиция готовится предотвратить беспорядки на матче Шахтер-Айнтрахт (ФОТО,ВИДЕО)

08.02.2019 16:19

Подразделения силовиков отработали совместные действия во время массовых беспорядков футбольных болельщиков.

Дабы предоствратить таковые подразделения ГУНП в Харьковской области, Управление патрульной полиции Харьковской области, Управление Корпуса оперативно-внезапной действия (КОРД), батальона полиции особого назначения, Национальной гвардейцы и курсанты ХНУВД отработали совместные действия во время массовых беспорядков футбольных болельщиков.

Тактико-специальные учения силовых структур Харьковщины состоялись 8 февраля на базе стадиона «Металлист» и были максимально приближены к реальным условиям.

- Мероприятия проводятся по поручению начальника ГУНП в Харьковской области в связи с подготовкой к международному футбольному матча, который будет проходить в Харькове на следующей неделе, - рассказал начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бирбасов.

Главной целью таких учений является совершенствование практических навыков полицейских, налаживание взаимодействия подразделений и служб, применение на практике теоретических знаний, а главное - не допустить массовых беспорядков в день проведения матча.