10.02.2019 11:12

В Харькове почтили память Юрия Пояркова

Чествование памяти почетного харьковчанина, двукратного олимпийского чемпиона Юрия Пояркова состоялось 9 февраля у мемориальной доски на здании Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды (ул. Алчевских, 29).



// city.kharkov.ua

В митинге, приуроченном к двум годам со дня смерти выдающегося спортсмена, приняли участие ректор вуза Иван Прокопенко, сотрудники университета, студенты, волейболисты, друзья, родные и близкие Юрия Пояркова.

Во время выступлений вспоминали Юрия Михайловича как доброго, интеллигентного и ответственного человека, который отдавал все силы развитию спорта и передавал свой опыт молодому поколению.



Евгения Стрельникова, тренер волейбольного клуба «Харьковчанка», который уже 20 лет функционирует на базе ХНПУ, отметила, что благодаря такому наставнику их команда до сих пор не просто держится на плаву, а штурмует вершины чемпионата Украины.



«Юрий Михайлович установил в волейболе очень высокую планку, которой наша команда старается соответствовать. Мы играем в высшей лиге уже пятый сезон, занимаем шестое место, но планируем войти в четверку. Конечно, в этом есть заслуга Юрия Михайловича. Даже после его смерти в университете живут определенные традиции и начинания, которые руководство вуза чтит и поддерживает», - подчеркнула Евгения Стрельникова.



Иван Прокопенко напомнил, что Юрий Поярков также внес огромный вклад в развитие теннисного клуба «Уникорт» Харьковского национального университета им. Каразина.



«Очень жаль, что от нас ушел такой человек. Он мог еще многое сделать, послужить и Харькову, и стране. А теперь мы им гордимся и стараемся показать молодому поколению, что их предшественники были выдающимися людьми и надо очень много работать, чтобы достичь их уровня», - отметил Иван Прокопенко.



Елена Гайдева, супруга Юрия Пояркова, поблагодарила всех, кто помнит ее мужа.



«Я очень благодарна и кафедре, и университету за то, что помните. Он всегда очень переживал за команду, а теперь вы продолжаете его дело. То, что Юрий Михайлович был необыкновенной доброты, подтверждаю как человек, который прожил с ним 30 лет. Он был очень простой, с радостью занимался домашними делами, несмотря на свою звездность и медали. И очень стеснялся, когда его хвалили, превозносили. Но нам теперь остается только помнить о нем», - сказала Елена Гайдева.



Все участники митинга возложили к мемориальной доске Юрию Пояркову цветы.



Справка. Юрий Поярков родился 10 февраля 1937 года в Харькове. В 1960-1972 годах выступал в сборной СССР по волейболу и в ее составе стал двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, победителем розыгрыша Кубка мира и т. д. С 1996 года преподавал в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды. В 2007 году Юрий Поярков был внесен в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Умер в день своего 80-летия - 10 февраля 2017 года.