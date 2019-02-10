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10.02.2019  10:25   

Геннадий Кернес поздравил Почетного харьковчанина Ивана Неклюдова с днем рождения

10 февраля Почетный гражданин Харькова, академик Иван Неклюдов отмечает день рождения.


// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Ивана Неклюдова.

«Вы являетесь одним из талантливейших ученых отечественной науки в области физики и пользуетесь заслуженным признанием научного сообщества. Залогом Ваших научных достижений являются высочайшая компетентность, преданность своему делу и трудолюбие.

Желаю Вам крепкого здоровья, неугасаемой жизненной силы, благополучия и вдохновения», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравдение, харьков
 
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