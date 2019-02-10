Геннадий Кернес поздравил Почетного харьковчанина Ивана Неклюдова с днем рождения

10 февраля Почетный гражданин Харькова, академик Иван Неклюдов отмечает день рождения.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Ивана Неклюдова.
«Вы являетесь одним из талантливейших ученых отечественной науки в области физики и пользуетесь заслуженным признанием научного сообщества. Залогом Ваших научных достижений являются высочайшая компетентность, преданность своему делу и трудолюбие.
Желаю Вам крепкого здоровья, неугасаемой жизненной силы, благополучия и вдохновения», - говорится в поздравлении городского головы.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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