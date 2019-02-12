12.02.2019 10:58

В Харьковском ботаническом саду начинают расцветать кактусы (ВИДЕО)

Весна не за горами. Об этом утверждают ее тропические предвестники – кактусы. Некоторые из них, в коллекции Харьковского ботанического сада, начали цвести.



// izvestia.kharkov.ua

Из более 1000 видов, что в коллекции городского ботанического сада, после зимы стали просыпаться первые из них. Как этот из рода в семействе кактусов – маммиллярии. Роданта – один из его видов уже выбросил свои соцветия. Это говорит о том, утверждают кактусоводы, что весна не за горами.



«У этого вида Маммиллярии Роданты мелкие цветы они не превышают 1 см или 12 мм максимум. Но существуют виды Маммиллярий, так называемые крупноцветные Маммиллярии, их значительно меньше, но они, это считаеnся элита среди Маммиллярий у них, относительно этих, большие цветы до 4 и 5 и 6 см. Но эти Маммиллярии цветут только летом. Начиная с мая месяца, а то и июнь, июль» – рассказывает заместитель директора Харьковского ботанического сада Олег Сорокин.



Кактусы бывают разных форм и размеров, добавляет Олег Сорокин. В природе среди кактусов есть и кусты с обычными развитыми листьями, и невысокие лиственные деревья. Бывают и такие, словно спрятанные в панцирь из очень острых игл. А есть и необычные, они, на первый взгляд, покрыты толстым слоем птичьих перьев. Маммиллярии Плюмоза, или маммиллярии перистая – один из таких видов. Это милое, белое и пушистое существо растет на скалах в некоторых штатах Мексики.



«Это тоже колючки, это редуцированные колючки, они мягкие. Колючка не обязательно должна быть жёсткой и колючей и наоборот. Вот это его колючки. Это защита от солнца и холода. И чем более высокогорные виды его, тем либо они колючками жёсткими защищаются, либо таким плюмажом», – объясняет Олег Сорокин.



Плюмоза тоже будет цвести, рассказывает Олег Сорокин, нежно белыми цветочками, и будет это совсем скоро. По крайней мере, на это надеются. Дело в том, что растение, как и многие другие кактусов из коллекции ботанического сада еще просто не проснулась после зимней спячки. Причиной тому является отсутствие солнца днем ​​в январе и феврале.

На массовое цветение кактусов здесь рассчитывают на конец этого месяца – начало следующего. Это будет своеобразный бал красок в тропическом царстве, говорят цветоводы.

Кстати, есть и такие виды, не цветут вовсе, однако не менее красивыми. Они поражают своими размерами и особенностями произрастания. Например, Юбильмания растет в Бразилии на землях, насыщенных ураном. Оттуда, кстати, и пошел миф о том, что кактусы поглощают радиацию. Все пошло от шутки геологов, занимавшихся изучением земель Южной Америки.



«Кактусы не воспринимают радиацию. Просто Юбильмания растёт в тех местах, где могут быть какие-то урановые залежи. Вот именно поэтому люди или по незнанию или по желанию какому-то решили, что кактус поглощает радиацию. Нет, он не поглощает радиацию. Он просто как индикатор показывает, что в этом месте могут быть какие-то небольшие или большие залежи урана. Вот и всё. Поэтому обращаюсь к уважаемым кактусистам: не ставьте его возле компьютера или телевизора – растение просто медленно у вас погибает и всё», – рассказывает Олег Сорокин.



Кстати, всем тем, у кого « живет» на подоконнике кактус, цветоводы советуют, как за ним правильно ухаживать. Растение очень любит солнце. Поливать ее следует в среднем не чаще одного раза в 2 недели. А вот с начала ноября по начало марта о поливе кактуса вообще следует забыть. Он просто спит.

