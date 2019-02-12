12.02.2019 09:59

В Харькове родилась королевская двойня

В понедельник, 11 февраля, в Харькове родился 41 ребенок.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 19 мальчиков и 22 девочки.

В том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые появились на свет в родильном доме №7.