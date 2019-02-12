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12.02.2019  09:59   

В Харькове родилась королевская двойня

В понедельник, 11 февраля, в Харькове родился 41 ребенок.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 19 мальчиков и 22 девочки.

В том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые появились на свет в родильном доме №7.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  родились, харьков
 
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