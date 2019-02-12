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12.02.2019  10:27   

Команды КВН поборются за Кубок любви

12 февраля во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2) пройдет игра «Кубок любви» Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.


// city.kharkov.ua

Клуб веселых и находчивых традиционно посвятил игру Дню влюбленных.

В игре примут участие 17 команд - это команды харьковских вузов, в частности, НТУ «ХПИ», ХНПУ им. Сковороды, ХНАДУ, УИПА, ХНУГХ им. Бекетова и др., а также несколько сборных и команда школы №60.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  квн, кубок любви, харьков
 
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