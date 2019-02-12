12.02.2019 10:27

Команды КВН поборются за Кубок любви

12 февраля во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2) пройдет игра «Кубок любви» Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.



// city.kharkov.ua

Клуб веселых и находчивых традиционно посвятил игру Дню влюбленных.

В игре примут участие 17 команд - это команды харьковских вузов, в частности, НТУ «ХПИ», ХНПУ им. Сковороды, ХНАДУ, УИПА, ХНУГХ им. Бекетова и др., а также несколько сборных и команда школы №60.