Команды КВН поборются за Кубок любви

12 февраля во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2) пройдет игра «Кубок любви» Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.
Клуб веселых и находчивых традиционно посвятил игру Дню влюбленных.
В игре примут участие 17 команд - это команды харьковских вузов, в частности, НТУ «ХПИ», ХНПУ им. Сковороды, ХНАДУ, УИПА, ХНУГХ им. Бекетова и др., а также несколько сборных и команда школы №60.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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