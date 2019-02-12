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12.02.2019  12:15   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Игоря Малицкого

Сегодня у профессора, председателя Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления Игоря Малицкого - День рождения.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 12 февраля, поздравил с днем рождения Игоря Малицкого – Почетного гражданина Харькова, профессора, председателя Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления.
 
«Вас знают как ответственного и принципиального человека, обладающего неиссякаемой энергией и высоким чувством долга.
 
Несмотря на возраст, Вы продолжаете трудиться на благо ветеранов, отдавая им свою заботу и теплоту души.
 
Желаю Вам доброго здоровья и многих лет активной жизни. Благополучия и счастья Вам и Вашим близким!» - сказано в поздравлении городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, малицкий
 
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