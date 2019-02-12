12.02.2019 12:15

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Игоря Малицкого

Сегодня у профессора, председателя Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления Игоря Малицкого - День рождения.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 12 февраля, поздравил с днем рождения Игоря Малицкого – Почетного гражданина Харькова, профессора, председателя Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления.

«Вас знают как ответственного и принципиального человека, обладающего неиссякаемой энергией и высоким чувством долга.

Несмотря на возраст, Вы продолжаете трудиться на благо ветеранов, отдавая им свою заботу и теплоту души.

Желаю Вам доброго здоровья и многих лет активной жизни. Благополучия и счастья Вам и Вашим близким!» - сказано в поздравлении городского головы.