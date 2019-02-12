12.02.2019 16:12

В Харькове начала действовать Инспекция по паркованию

Инспекторы будут привлекать автовладельцев к административной ответственности за неправильные парковку и стоянку.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 12 февраля, в пресс-центре Харьковского городского совета начальник Инспекции по паркованию Андрей Гаркушин, штатное расписание предусматривает 42 человека, но пока набрано только шесть инспекторов и еще столько же - стажируются.

«Мы начнем работу с центральных улиц города, но постепенно будем набирать необходимое количество людей и охватывать всю территорию Харькова. Хочу обратить внимание автовладельцев, что парковщики в зеленой форме инспекторами по паркованию не являются и выполняют совсем другие функции. Наши инспекторы имеют форменную одежду с соответствующими шевронами и нашивками. На нагрудном кармане у них есть видеорегистратор, а фиксировать правонарушения они будут с помощью планшета», - отметил Андрей Гаркушин.

По его словам, в полномочия инспекторов входит привлечение к административной ответственности за неправильные парковку и стоянку, а также контроль за размещением и функционированием площадок для платной парковки. С сегодняшнего дня инспекторы будут осуществлять фото- или видео-фиксацию правонарушения, составлять на месте уведомление о привлечении нарушителя к административной ответственности с указанием реквизитов, по которым необходимо оплатить штраф.

«Инспектор оставляет копию уведомления под дворником лобового стекла и устанавливает владельца транспортного средства с помощью Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Потом он составляет постановление о привлечении к административной ответственности и отправляет его, фактически продублировав, по месту жительства владельца автотранспорта. Если нарушитель заплатит штраф в течение 10 дней, то, согласно закону, может уплатить только его половину. Если же он ничего не заплатит в течение 30 дней, то материалы административного производства будут оправляться в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа в полном объеме», - пояснил Андрей Гаркушин.

По его словам, в зависимости от статьи Кодекса об административных правонарушениях, штрафные санкции могут составлять от 255 до 510 грн. Если машина была припаркована на платной парковке без оплаты паркоместа, то нарушитель будет оштрафован в 20-кратном размере от стоимости одного часа стоянки (сейчас - 5 грн), а также в 30-кратном размере, если парковка была осуществлена на месте для людей с инвалидностью.

Заведующий сектором общеправовой работы Департамента территориального контроля Алексей Бруслик сообщил, что получить подробную информацию о совершенном правонарушении автовладелец сможет на сайте Департамента терконтроля в подразделе «Онлайн-услуги». Он также акцентировал внимание на том, что к административной ответственности будут привлекаться именно владельцы транспортных средств, а не водители, которые ездят, например, по доверенности.

«Чтобы таких ситуаций не было, необходимо внести данные о так называемом надлежащем пользователе в Региональный сервисный центр МВД в Харьковской области. Тогда штраф будет выписываться на фактического нарушителя, а не на автовладельца», - рассказал Алексей Бруслик.

Похожая схема будет действовать и в случае необходимости оштрафовать авто на еврономерах. Инспектор отправит запрос в погранслужбу, и если будет установлено лицо, которое ввезло автомобиль на территорию Украины, а информации о фактическом владельце не будет, то именно на ввозившего и составят постановление о привлечении к админответственности.

С началом работы инспекторы по паркованию будут взаимодействовать с полицией в случае необходимости задействовать эвакуатор. Позже такая техника может появиться и у самой инспекции.