12.02.2019 17:30

В Харькове отремонтировали несколько воинских мемориалов

В 2018 году в Харькове выполнили ремонт мемориалов Второй мировой войны и установку нескольких памятников погибшим участникам АТО.



// Городской Дозор

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По ее словам, был выполнен ремонт стел и пешеходной зоны мемориального комплекса «Слава» по Белгородскому шоссе, работы по капитальному ремонту воинского мемориала на городском кладбище №3, а также воинского мемориала и Аллеи Героев на городском кладбище №2.

Кроме того, в секторе для почетных захоронений погибших (умерших) участников АТО на городском кладбище №18 установили четыре надгробия на местах захоронений защитников Украины.